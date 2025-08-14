DAX24.445 +0,3%ESt505.451 +0,3%Top 10 Crypto16,70 -0,5%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin101.862 +0,1%Euro1,1685 +0,3%Öl66,45 -0,7%Gold3.339 +0,1%
Aktienkurs aktuell

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Mittag mit stabiler Tendenz

15.08.25 12:06 Uhr
Die Aktie von BIGG Digital Assets hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die BIGG Digital Assets-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 0,068 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BIGG Digital Assets
0,06 EUR -0,01 EUR -14,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:49 Uhr bei 0,068 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 0,074 EUR erreichte die BIGG Digital Assets-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die BIGG Digital Assets-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,068 EUR nach. Bei 0,072 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Von der BIGG Digital Assets-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22.000 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.12.2024 bei 0,178 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 161,674 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 0,053 EUR. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 27,528 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

BIGG Digital Assets ließ sich am 30.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,00 CAD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 87,61 Prozent auf 4,09 Mio. CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,18 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

