BIGG Digital Assets Aktie News: Bären lasten am Nachmittag auf BIGG Digital Assets

So bewegt sich BIGG Digital Assets

18.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie gab im BMN-Handel zuletzt um 5,0 Prozent auf 0,045 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BIGG Digital Assets
0,04 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:43 Uhr ging es für die BIGG Digital Assets-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 5,0 Prozent auf 0,045 EUR. Im Tief verlor die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,041 EUR. Bei 0,046 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 19.950 BIGG Digital Assets-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,179 EUR an. Der aktuelle Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie ist somit 294,702 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,041 EUR. Dieser Wert wurde am 18.11.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,051 Prozent.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BIGG Digital Assets am 28.08.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,66 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,40 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BIGG Digital Assets 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

