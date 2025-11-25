BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Dienstagnachmittag im Keller

Notierung im Blick

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die BIGG Digital Assets-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 9,9 Prozent auf 0,043 EUR ab.

Um 15:43 Uhr ging es für die BIGG Digital Assets-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 9,9 Prozent auf 0,043 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bisher bei 0,042 EUR. Bei 0,042 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BIGG Digital Assets-Aktien beläuft sich auf 6.000 Stück.

Am 05.12.2024 markierte das Papier bei 0,179 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 315,814 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 0,039 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,302 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BIGG Digital Assets ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BIGG Digital Assets mit einem Umsatz von insgesamt 2,66 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren, um 10,83 Prozent gesteigert.

Experten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets im Jahr 2025 -0,020 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net