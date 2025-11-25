BIGG Digital Assets Aktie News: Bären lasten am Dienstagmittag auf BIGG Digital Assets

So entwickelt sich BIGG Digital Assets

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 9,9 Prozent auf 0,043 EUR ab.

Der BIGG Digital Assets-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Um 11:44 Uhr verlor das Papier 9,9 Prozent auf 0,043 EUR. Das Tagestief markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,042 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,042 EUR.

Bei einem Wert von 0,179 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.12.2024). Der aktuelle Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie ist somit 315,814 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (0,039 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,302 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BIGG Digital Assets ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz wurden 2,66 Mio. CAD gegenüber 2,40 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net