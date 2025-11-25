DAX23.244 ±0,0%Est505.537 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,86 -4,7%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.233 -1,8%Euro1,1537 +0,1%Öl63,02 -0,6%Gold4.127 -0,2%
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets fällt am Dienstagvormittag tief

25.11.25 09:24 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 9,9 Prozent auf 0,043 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BIGG Digital Assets
0,04 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der BIGG Digital Assets-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Um 09:14 Uhr verlor das Papier 9,9 Prozent auf 0,043 EUR. In der Spitze büßte die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,042 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,042 EUR.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,179 EUR) erklomm das Papier am 05.12.2024. Mit einem Zuwachs von 315,814 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 0,039 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie 9,302 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BIGG Digital Assets am 28.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BIGG Digital Assets im vergangenen Quartal 2,66 Mio. CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BIGG Digital Assets 2,40 Mio. CAD umsetzen können.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

