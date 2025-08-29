Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Montagnachmittag im Aufwind
Die Aktie von Bijou Brigitte zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Bijou Brigitte legte zuletzt zu und stieg im Stuttgart-Handel um 0,3 Prozent auf 39,10 EUR.
Die Bijou Brigitte-Aktie notierte im Stuttgart-Handel um 16:00 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 39,10 EUR. Die Bijou Brigitte-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 39,20 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 39,00 EUR.
Am 12.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 46,50 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bijou Brigitte-Aktie 18,93 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 33,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.12.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Bijou Brigitte-Aktie mit einem Verlust von 14,71 Prozent wieder erreichen.
Die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bijou Brigitte am 06.11.2014. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 89,00 Mio. EUR gegenüber 89,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
