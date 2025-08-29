DAX24.010 +0,5%ESt505.367 +0,3%Top 10 Crypto15,46 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.548 +1,0%Euro1,1724 +0,3%Öl68,18 +0,1%Gold3.472 +0,7%
Kurs der Bijou Brigitte

Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte reagiert am Vormittag positiv

01.09.25 09:24 Uhr
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte reagiert am Vormittag positiv

Die Aktie von Bijou Brigitte zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Bijou Brigitte-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 39,50 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:02 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 39,50 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 39,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 27 Bijou Brigitte-Aktien umgesetzt.

Am 11.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 46,50 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bijou Brigitte-Aktie 17,72 Prozent zulegen. Am 03.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 33,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bijou Brigitte-Aktie derzeit noch 15,70 Prozent Luft nach unten.

Am 06.11.2014 lud Bijou Brigitte zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2014 endete. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 89,00 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 89,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

