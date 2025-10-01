Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte macht am Mittwochnachmittag Boden gut
Die Aktie von Bijou Brigitte zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bijou Brigitte nach oben. Im Stuttgart-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 40,50 EUR.
Das Papier von Bijou Brigitte legte um 16:00 Uhr zu und stieg im Stuttgart-Handel um 0,2 Prozent auf 40,50 EUR. Die Bijou Brigitte-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 40,70 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,40 EUR.
Am 12.06.2025 markierte das Papier bei 46,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 33,35 EUR. Dieser Wert wurde am 03.12.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Bijou Brigitte-Aktie liegt somit 21,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Bijou Brigitte ließ sich am 06.11.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,36 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bijou Brigitte in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 89,00 Mio. EUR im Vergleich zu 89,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
