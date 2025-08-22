Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Dienstagnachmittag billiger

Bijou Brigitte im Blick

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 38,30 EUR.

Um 15:45 Uhr fiel die Bijou Brigitte-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 38,30 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bijou Brigitte-Aktie bisher bei 38,20 EUR. Bei 38,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 954 Bijou Brigitte-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.06.2025 bei 46,50 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,41 Prozent hinzugewinnen. Am 03.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 33,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bijou Brigitte am 06.11.2014. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 89,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

