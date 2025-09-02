DAX23.777 +0,8%ESt505.349 +0,5%Top 10 Crypto15,50 -1,6%Dow45.406 +0,3%Nas21.546 +0,2%Bitcoin94.266 -1,6%Euro1,1636 -0,2%Öl67,00 -0,6%Gold3.547 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Porsche PAG911 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F DEUTZ 630500 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Apple 865985 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Wall Street freundlich -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- BYD, Alphabet, TUI, DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Ciena überrascht die Anleger mit einem +29 %igen Umsatzplus dank KI! Ciena überrascht die Anleger mit einem +29 %igen Umsatzplus dank KI!
Trump zieht im Zollstreit offenbar vor den Supreme Court Trump zieht im Zollstreit offenbar vor den Supreme Court
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Kursverlauf

Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Nachmittag in Grün

04.09.25 16:10 Uhr
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Nachmittag in Grün

Die Aktie von Bijou Brigitte zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Bijou Brigitte-Aktie. In der Stuttgart-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 38,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bijou Brigitte AG
38,60 EUR -1,10 EUR -2,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 16:00 Uhr konnte die Aktie von Bijou Brigitte zulegen und verteuerte sich in der Stuttgart-Sitzung um 0,8 Prozent auf 38,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bijou Brigitte-Aktie bei 38,60 EUR. Mit einem Wert von 38,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 260 Bijou Brigitte-Aktien den Besitzer.

Am 12.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 46,50 EUR. Gewinne von 20,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 33,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Bijou Brigitte-Aktie damit 15,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 06.11.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bijou Brigitte 1,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 89,00 Mio. EUR gelegen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger

Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten

Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bijou Brigitte

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bijou Brigitte

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bijou Brigitte AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bijou Brigitte AG

DatumRatingAnalyst
04.09.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
22.08.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
11.01.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenboerse.de-Aktienbrief
02.10.2012Bijou Brigitte modische Accessoires holdDeutsche Bank AG
18.11.2011Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenGeldbrief
DatumRatingAnalyst
04.09.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
22.08.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
11.01.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenboerse.de-Aktienbrief
18.11.2011Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenGeldbrief
18.06.2010Bijou Brigitte per Stopp-Buy-Limit einsteigenboerse.de-Aktienbrief
DatumRatingAnalyst
02.10.2012Bijou Brigitte modische Accessoires holdDeutsche Bank AG
31.08.2010Bijou Brigitte modische Accessoires haltenSES Research/ Warburg Gruppe
06.08.2009Bijou Brigitte Stopp auf 90 EUR ziehenFocus Money
24.04.2009Bijou Brigitte unter 60 EUR ein KaufPrior Börse
25.03.2009Bijou Brigitte haltenDer Börsendienst
DatumRatingAnalyst
25.10.2006Bijou Brigitte Halbierung wahrscheinlichPrior Börse

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bijou Brigitte AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen