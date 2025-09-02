Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Nachmittag in Grün
Die Aktie von Bijou Brigitte zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Bijou Brigitte-Aktie. In der Stuttgart-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 38,60 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 16:00 Uhr konnte die Aktie von Bijou Brigitte zulegen und verteuerte sich in der Stuttgart-Sitzung um 0,8 Prozent auf 38,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bijou Brigitte-Aktie bei 38,60 EUR. Mit einem Wert von 38,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 260 Bijou Brigitte-Aktien den Besitzer.
Am 12.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 46,50 EUR. Gewinne von 20,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 33,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Bijou Brigitte-Aktie damit 15,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Am 06.11.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bijou Brigitte 1,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 89,00 Mio. EUR gelegen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie
Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger
Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten
Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bijou Brigitte
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bijou Brigitte
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
Nachrichten zu Bijou Brigitte AG
Analysen zu Bijou Brigitte AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|22.08.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|11.01.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|boerse.de-Aktienbrief
|02.10.2012
|Bijou Brigitte modische Accessoires hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.2011
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Geldbrief
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|22.08.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|11.01.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|boerse.de-Aktienbrief
|18.11.2011
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Geldbrief
|18.06.2010
|Bijou Brigitte per Stopp-Buy-Limit einsteigen
|boerse.de-Aktienbrief
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2012
|Bijou Brigitte modische Accessoires hold
|Deutsche Bank AG
|31.08.2010
|Bijou Brigitte modische Accessoires halten
|SES Research/ Warburg Gruppe
|06.08.2009
|Bijou Brigitte Stopp auf 90 EUR ziehen
|Focus Money
|24.04.2009
|Bijou Brigitte unter 60 EUR ein Kauf
|Prior Börse
|25.03.2009
|Bijou Brigitte halten
|Der Börsendienst
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.10.2006
|Bijou Brigitte Halbierung wahrscheinlich
|Prior Börse
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bijou Brigitte AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen