Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Nachmittag in Grün

Die Aktie von Bijou Brigitte zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Bijou Brigitte-Aktie. In der Stuttgart-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 38,60 EUR.

Um 16:00 Uhr konnte die Aktie von Bijou Brigitte zulegen und verteuerte sich in der Stuttgart-Sitzung um 0,8 Prozent auf 38,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bijou Brigitte-Aktie bei 38,60 EUR. Mit einem Wert von 38,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 260 Bijou Brigitte-Aktien den Besitzer.

Am 12.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 46,50 EUR. Gewinne von 20,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 33,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Bijou Brigitte-Aktie damit 15,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 06.11.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bijou Brigitte 1,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 89,00 Mio. EUR gelegen.

