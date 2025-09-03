Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Vormittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bijou Brigitte. Zuletzt konnte die Aktie von Bijou Brigitte zulegen und verteuerte sich in der Stuttgart-Sitzung um 0,3 Prozent auf 38,40 EUR.

Das Papier von Bijou Brigitte legte um 09:15 Uhr zu und stieg im Stuttgart-Handel um 0,3 Prozent auf 38,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bijou Brigitte-Aktie sogar auf 38,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,20 EUR. Der Tagesumsatz der Bijou Brigitte-Aktie belief sich zuletzt auf 130 Aktien.

Bei 46,50 EUR erreichte der Titel am 12.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 33,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.12.2024). Mit einem Kursverlust von 13,15 Prozent würde die Bijou Brigitte-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 06.11.2014 legte Bijou Brigitte die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2014 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bijou Brigitte ein EPS von 1,36 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 89,00 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

