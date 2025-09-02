DAX23.747 +0,6%ESt505.347 +0,5%Top 10 Crypto15,72 -0,5%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.521 +0,7%Euro1,1730 +0,1%Öl66,78 +1,7%Gold3.617 +0,9%
Kursentwicklung

Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Montagmittag fester

08.09.25 12:06 Uhr
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Montagmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Bijou Brigitte. Zuletzt sprang die Bijou Brigitte-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 39,80 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bijou Brigitte AG
39,90 EUR 0,50 EUR 1,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr ging es für das Bijou Brigitte-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 39,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bijou Brigitte-Aktie sogar auf 39,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.168 Bijou Brigitte-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 46,50 EUR erreichte der Titel am 11.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bijou Brigitte-Aktie somit 14,41 Prozent niedriger. Am 03.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,30 EUR ab. Abschläge von 16,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 06.11.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 89,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bijou Brigitte AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Bijou Brigitte AG

DatumRatingAnalyst
04.09.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
22.08.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
11.01.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenboerse.de-Aktienbrief
02.10.2012Bijou Brigitte modische Accessoires holdDeutsche Bank AG
18.11.2011Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenGeldbrief
DatumRatingAnalyst
04.09.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
22.08.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
11.01.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenboerse.de-Aktienbrief
18.11.2011Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenGeldbrief
18.06.2010Bijou Brigitte per Stopp-Buy-Limit einsteigenboerse.de-Aktienbrief
DatumRatingAnalyst
02.10.2012Bijou Brigitte modische Accessoires holdDeutsche Bank AG
31.08.2010Bijou Brigitte modische Accessoires haltenSES Research/ Warburg Gruppe
06.08.2009Bijou Brigitte Stopp auf 90 EUR ziehenFocus Money
24.04.2009Bijou Brigitte unter 60 EUR ein KaufPrior Börse
25.03.2009Bijou Brigitte haltenDer Börsendienst
DatumRatingAnalyst
25.10.2006Bijou Brigitte Halbierung wahrscheinlichPrior Börse

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bijou Brigitte AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen