Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Montagmittag fester

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Bijou Brigitte. Zuletzt sprang die Bijou Brigitte-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 39,80 EUR zu.

Um 11:49 Uhr ging es für das Bijou Brigitte-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 39,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bijou Brigitte-Aktie sogar auf 39,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.168 Bijou Brigitte-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 46,50 EUR erreichte der Titel am 11.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bijou Brigitte-Aktie somit 14,41 Prozent niedriger. Am 03.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,30 EUR ab. Abschläge von 16,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 06.11.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 89,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger

Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten

Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker