Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte verliert am Donnerstagnachmittag

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 39,90 EUR ab.

Die Bijou Brigitte-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:41 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 39,90 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 39,40 EUR. Bei 39,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Bijou Brigitte-Aktien beläuft sich auf 556 Stück.

Am 11.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 16,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 33,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.09.2014 abgelaufenen Quartal legte Bijou Brigitte am 06.11.2014 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,36 EUR, nach 1,36 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 89,00 Mio. EUR gegenüber 89,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

