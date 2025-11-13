Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte büßt am Donnerstagmittag ein

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Bijou Brigitte-Aktie gab im Stuttgart-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 39,60 EUR nach.

Die Bijou Brigitte-Aktie musste um 12:00 Uhr im Stuttgart-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 39,60 EUR. Die Bijou Brigitte-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 39,30 EUR ab. Zum Stuttgart-Handelsstart notierte das Papier bei 39,30 EUR.

Am 12.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 46,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 17,42 Prozent Plus fehlen der Bijou Brigitte-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.12.2024 bei 33,35 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bijou Brigitte-Aktie.

Bijou Brigitte ließ sich am 06.11.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Bijou Brigitte im vergangenen Quartal 89,00 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bijou Brigitte 89,00 Mio. EUR umsetzen können.

