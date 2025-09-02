DAX23.785 +0,4%ESt505.432 +0,8%Top 10 Crypto16,14 -1,6%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.687 -0,7%Euro1,1752 +0,2%Öl67,08 +0,3%Gold3.640 -0,1%
Bijou Brigitte im Fokus

Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Montagmittag mit kaum veränderter Tendenz

15.09.25 12:09 Uhr
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Montagmittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Aktie von Bijou Brigitte zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Die Bijou Brigitte-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Stuttgart-Handel notierte das Papier bei 39,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bijou Brigitte AG
39,40 EUR 0,30 EUR 0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Ausschläge verzeichnete die Bijou Brigitte-Aktie im Stuttgart-Handel und tendierte um 12:00 Uhr bei 39,40 EUR. In der Spitze legte die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 39,40 EUR zu. Die Bijou Brigitte-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 39,30 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,30 EUR.

Der Anteilsschein kletterte am 12.06.2025 auf bis zu 46,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bijou Brigitte-Aktie 18,02 Prozent zulegen. Am 03.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 33,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 06.11.2014 äußerte sich Bijou Brigitte zu den Kennzahlen des am 30.09.2014 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,36 EUR gegenüber 1,36 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 89,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

