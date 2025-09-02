Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Mittag im Aufwind

So bewegt sich Bijou Brigitte

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Bijou Brigitte zulegen und verteuerte sich in der Stuttgart-Sitzung um 0,8 Prozent auf 39,60 EUR.

Um 11:45 Uhr stieg die Bijou Brigitte-Aktie. In der Stuttgart-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 39,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bijou Brigitte-Aktie bei 39,80 EUR. Zum Stuttgart-Handelsstart notierte das Papier bei 39,30 EUR. Zuletzt wurden via Stuttgart 340 Bijou Brigitte-Aktien umgesetzt.

Am 12.06.2025 markierte das Papier bei 46,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 17,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 33,35 EUR. Dieser Wert wurde am 03.12.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Bijou Brigitte gewährte am 06.11.2014 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2014 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bijou Brigitte 1,36 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 89,00 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 89,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net

