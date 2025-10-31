DAX24.026 -0,4%Est505.684 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,06 +0,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin94.995 +1,6%Euro1,1567 ±-0,0%Öl64,73 ±0,0%Gold4.003 -0,9%
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen ungleich -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Reddit-Aktie hebt ab: Social Media-Konzern meldet mehr Umsatz und Gewinn
Webinar mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!
Bilanz

AXA-Aktie gibt dennoch nach: Einnahmen deutlich verbessert

31.10.25 09:14 Uhr
AXA-Aktie dennoch tiefer: Kräftiges Einnahmenplus | finanzen.net

Der französische Versicherer AXA hat seine Einnahmen in den ersten neun Monaten des Jahres deutlich gesteigert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AXA S.A.
38,16 EUR -1,01 EUR -2,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bruttoprämien und sonstigen Erträge seien im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 6,4 Prozent auf 89,4 Milliarden Euro geklettert, teilte AXAam Donnerstagabend in Paris mit. Die Dynamik des ersten Halbjahres habe sich fortgesetzt. Im Schaden- und Unfallbereich habe das Wachstum in den ersten neun Monaten 3,8 Prozent betragen. Das Geschäft mit Leben- und Krankenversicherungen legte deutlich stärker um rund elf Prozent zu.

An der EURONEXT gibt die AXA-Aktie zeitweise 1,49 Prozent auf 38,755 Euro ab.

/jha/he

PARIS (dpa-AFX)

Analysen zu AXA S.A.

DatumRatingAnalyst
10:36AXA BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:51AXA BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2025AXA BuyJefferies & Company Inc.
30.10.2025AXA OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025AXA BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
