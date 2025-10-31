AXA-Aktie gibt dennoch nach: Einnahmen deutlich verbessert
Der französische Versicherer AXA hat seine Einnahmen in den ersten neun Monaten des Jahres deutlich gesteigert.
Werte in diesem Artikel
Die Bruttoprämien und sonstigen Erträge seien im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 6,4 Prozent auf 89,4 Milliarden Euro geklettert, teilte AXAam Donnerstagabend in Paris mit. Die Dynamik des ersten Halbjahres habe sich fortgesetzt. Im Schaden- und Unfallbereich habe das Wachstum in den ersten neun Monaten 3,8 Prozent betragen. Das Geschäft mit Leben- und Krankenversicherungen legte deutlich stärker um rund elf Prozent zu.
An der EURONEXT gibt die AXA-Aktie zeitweise 1,49 Prozent auf 38,755 Euro ab.
/jha/he
PARIS (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf AXA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AXA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere AXA News
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu AXA S.A.
Analysen zu AXA S.A.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:36
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:51
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.2025
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.2025
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.2025
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:36
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:51
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.2025
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.2025
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.2025
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.03.2025
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.2025
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.2025
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.11.2024
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.2024
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.05.2017
|AXA Verkaufen
|DZ BANK
|02.08.2016
|AXA Underperform
|Macquarie Research
|23.01.2015
|AXA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.2015
|AXA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.2014
|AXA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AXA S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen