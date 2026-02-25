DAX25.196 +0,1%Est506.189 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8900 +1,9%Nas23.152 +1,3%Bitcoin58.178 +1,1%Euro1,1799 -0,1%Öl70,38 -0,8%Gold5.188 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Nordex A0D655 Infineon 623100 Amazon 906866 PayPal A14R7U Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- HENSOLDT: Auftragsrekord -- DroneShield, AIXTRON, freenet, C3.ai, Snowflake, Salesforce, NEL, Cavendish im Fokus
Top News
IonQ-Aktie hebt ab und zieht D-Wave-Aktie mit Quantencomputing-Anbieter übertrifft Erwartungen im vierten Quartal deutlich IonQ-Aktie hebt ab und zieht D-Wave-Aktie mit Quantencomputing-Anbieter übertrifft Erwartungen im vierten Quartal deutlich
Ausblick: D-Wave Quantum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: D-Wave Quantum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Bilanz im Blick

NEL-Aktie etwas fester: Umsatz gerät unter Druck - Weiter rote Zahlen

26.02.26 11:15 Uhr
NEL-Aktie kaum verändert: Umsatzschock bei NEL ASA - Verluste finden kein Ende | finanzen.net

Der norwegische Wasserstoffkonzern NEL ASA hat seine Geschäftszahlen für das zurückligende Jahresviertel und das Gesamtjahr präsentiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NEL ASA
0,18 EUR 0,00 EUR 0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im vierten Quartal 2025 erzielte NEL ASA ein Ergebnis je Aktie in Höhe von -0,47 NOK. Analysten hatten einen Verlust von 0,068 NOK je Aktie erwartet, nachdem der Wasserstoffriese im Vergleichszeitraum des Vorjahres ein negatives EPS von -0,04 NOK gemeldet hatte.

Wer­bung

Der Quartalsumsatz belief sich im letzten Jahresviertel 2025 auf 330 Millionen NOK. Damit wurden die Schätzungen der Experten, deren Umsatzprognosen im Schnitt bei 268,3 Millionen NOK gelegen hatten, übertroffen. Für das vierte Quartal des Vorjahres hatte NEL noch einen Umsatz von 415,6 Millionen NOK gemeldet.

Im nun abgeschlossenen Fiskaljahr lag das Ergebnis von NEL bei -0,7 NOK je Aktie. Analysten waren im Schnitt von einem Verlust in Höhe von 0,313 NOK je Aktie ausgegangen. Im vorigen Fiskaljahr war ein Verlust von 0,15 NOK je Aktie angefallen. Auf der Umsatzseite erwarteten die Experten 972,7 Millionen NOK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1,40 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten. Tatsächlich lag der Jahresumsatz von NEL für 2025 bei 963,11 Millionen NOK.

An der Börse in Oslo ging die NEL-Aktie am Tag vor der Bilanzvorlage mit einem Verlust von 0,3 Prozent bei 2,024 NOK aus dem Handel. Am Mittwoch zeigt sich die Aktie zeitweise 0,59 Prozent fester bei 2,04 NOK.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf NEL ASA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NEL ASA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu NEL ASA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NEL ASA

DatumRatingAnalyst
30.09.2025NEL ASA HoldJefferies & Company Inc.
28.04.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
12.03.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
14.01.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
13.01.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
16.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
15.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
01.10.2024NEL ASA BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.09.2025NEL ASA HoldJefferies & Company Inc.
28.04.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
12.03.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
14.01.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
13.01.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.11.2024NEL ASA UnderperformJefferies & Company Inc.
18.07.2024NEL ASA SellUBS AG
16.07.2024NEL ASA SellUBS AG
04.03.2024NEL ASA SellUBS AG
28.02.2024NEL ASA SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NEL ASA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen