Ballard Power-Aktie gewinnt leicht: Verluste deutlich eingedämmt - Umsatz zieht an
Der kanadische Brennstoffzellen-Hersteller Ballard Power hat seine Bücher geöffnet. So fielen die Zahlen für das vergangene Quartal aus.
Werte in diesem Artikel
Ballard Power hat im dritten Quartal 2025 einen Verlust erlitten. Das Unternehmen der Brennstoffzellenbranche bezifferte das EPS mit -0,09 US-Dollar nach einem Verlust von 0,68 US-Dollar (0,93 CAD) im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das Ergebnis fiel damit besser aus als erwartet: Die Analystenschätzungen für das EPS hatten sich im Vorfeld auf -0,155 CAD (-0,11 US-Dollar) belaufen.
Der Umsatz lag mit 32,5 Millionen US-Dollar unterdessen über den Erwartungen (34,6 Millionen CAD bzw. 24,70 Millionen US-Dollar), im Vorjahreszeitraum hatte Ballard Power noch 20,1 Millionen CAD (14,35 Millionen US-Dollar) umgesetzt.
Die Ballard Power-Aktie zeigt sich an der US-Börse NASDAQ zeitweise 0,15 Prozent höher bei 3,435 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
Alle: Alle Empfehlungen