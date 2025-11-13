DAX24.211 -0,7%Est505.781 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,88 +2,0%Nas23.129 -1,2%Bitcoin87.906 +0,4%Euro1,1630 +0,3%Öl63,31 +1,0%Gold4.208 +0,3%
US-Shutdown beendet: Dow stabil erwartet -- DAX gibt nach -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Bilanzvorlage

Ballard Power-Aktie gewinnt leicht: Verluste deutlich eingedämmt - Umsatz zieht an

13.11.25 15:33 Uhr
Ballard Power-Aktie an der NASDAQ steigt etwas: Verluste schrumpfen, Umsatz steigt - sind das die ersten Zeichen der Wende? | finanzen.net

Der kanadische Brennstoffzellen-Hersteller Ballard Power hat seine Bücher geöffnet. So fielen die Zahlen für das vergangene Quartal aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ballard Power Inc.
2,70 EUR -0,27 EUR -9,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ballard Power hat im dritten Quartal 2025 einen Verlust erlitten. Das Unternehmen der Brennstoffzellenbranche bezifferte das EPS mit -0,09 US-Dollar nach einem Verlust von 0,68 US-Dollar (0,93 CAD) im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das Ergebnis fiel damit besser aus als erwartet: Die Analystenschätzungen für das EPS hatten sich im Vorfeld auf -0,155 CAD (-0,11 US-Dollar) belaufen.

Der Umsatz lag mit 32,5 Millionen US-Dollar unterdessen über den Erwartungen (34,6 Millionen CAD bzw. 24,70 Millionen US-Dollar), im Vorjahreszeitraum hatte Ballard Power noch 20,1 Millionen CAD (14,35 Millionen US-Dollar) umgesetzt.

Die Ballard Power-Aktie zeigt sich an der US-Börse NASDAQ zeitweise 0,15 Prozent höher bei 3,435 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

