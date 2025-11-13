DAX24.190 -0,8%Est505.775 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,89 +2,0%Nas23.126 -1,2%Bitcoin88.505 +1,0%Euro1,1625 +0,3%Öl63,26 +0,9%Gold4.194 -0,1%
NASDAQ Composite-Marktbericht

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite fällt zum Handelsstart zurück

13.11.25 15:59 Uhr
NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite fällt zum Handelsstart zurück

Der NASDAQ Composite bewegt sich am vierten Tag der Woche nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 15:57 Uhr um 0,96 Prozent schwächer bei 23.181,89 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,614 Prozent schwächer bei 23.262,65 Punkten, nach 23.406,46 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23.081,34 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23.264,27 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ Composite bereits um 0,741 Prozent. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 13.10.2025, bei 22.694,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 21.713,14 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 19.230,73 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 20,23 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24.019,99 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14.784,03 Punkte.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Digi International (+ 18,38 Prozent auf 42,58 USD), SMC (+ 12,60 Prozent auf 387,28 USD), Nice Systems (+ 7,51 Prozent auf 133,59 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 4,70 Prozent auf 4,01 USD) und US Global Investors (+ 4,24 Prozent auf 2,46 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen PetMed Express (-13,28 Prozent auf 2,52 USD), Ballard Power (-8,89 Prozent auf 3,13 USD), AXT (-6,74 Prozent auf 10,24 USD), DXP Enterprises (-5,69 Prozent auf 94,33 USD) und Powell Industries (-5,46 Prozent auf 336,78 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 4.702.850 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,041 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,98 Prozent bei der Cogent Communications-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AXT und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

