NASDAQ-Aktie Alphabet nachbörslich mit Verlusten: Google-Mutter verdient noch weniger als erwartet

Für Alphabet ist das vierte Geschäftsquartal 2022 mit einem Gewinnrückgang zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie sackte von 1,53 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 1,05 US-Dollar ab. Damit verdiente das Unternehmen weniger als am Markt erwartet, die Analystenschätzungen für das EPS hatten sich auf 1,18 US-Dollar belaufen.

Der Umsatz des Google-Mutterkonzerns lag mit 76,08 Milliarden Dollar über dem Vorjahreswert (75,33 Milliarden Dollar) und etwas unter den Analystenerwartungen (76,18 Milliarden US-Dollar).

Die Alphabet-Aktie zeigt sich im nachbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 3,87 Prozent tiefer bei 104,59 US-Dollar.



