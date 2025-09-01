DAX23.760 -1,2%ESt505.341 -0,5%Top 10 Crypto15,60 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.850 +1,8%Euro1,1633 -0,7%Öl69,51 +2,0%Gold3.482 +0,2%
Kursentwicklung im Fokus

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE verbilligt sich am Mittag

02.09.25 12:06 Uhr
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE verbilligt sich am Mittag

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Bilfinger SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,2 Prozent auf 85,15 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bilfinger SE
85,20 EUR -2,60 EUR -2,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bilfinger SE-Aktie musste um 11:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,2 Prozent auf 85,15 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Bilfinger SE-Aktie bei 84,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 87,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 25.117 Bilfinger SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.08.2025 bei 98,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Bilfinger SE-Aktie ist somit 15,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,80 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bilfinger SE-Aktie 50,91 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,70 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 98,50 EUR je Bilfinger SE-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bilfinger SE am 14.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,28 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,30 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,35 Mrd. EUR ausgewiesen.

Experten taxieren den Bilfinger SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,29 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen