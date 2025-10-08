Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittwochvormittag verlustreich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bilfinger SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 98,75 EUR abwärts.

Um 09:07 Uhr ging es für die Bilfinger SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 98,75 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bilfinger SE-Aktie bis auf 98,75 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 99,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.640 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 99,90 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,16 Prozent. Bei 41,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 136,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,70 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 98,50 EUR je Bilfinger SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bilfinger SE am 14.08.2025. Das EPS belief sich auf 1,28 EUR gegenüber 1,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 1,35 Mrd. EUR gegenüber 1,30 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Experten taxieren den Bilfinger SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,30 EUR je Aktie.

