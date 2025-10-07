DAX24.385 ±0,0%Est505.615 -0,3%MSCI World4.334 -0,4%Top 10 Crypto16,92 -2,8%Nas22.814 -0,6%Bitcoin104.743 -1,7%Euro1,1673 -0,3%Öl65,25 -0,4%Gold3.985 +0,6%
DAX stabil -- US-Börsen in Rot -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Dell, Novo Nordisk, IBM, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Ruhiger Handel dank fehlender Impulse: DAX fällt im Dienstagshandel an die Nulllinie zurück
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Dienstagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Kurs der Bilfinger SE

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE bricht am Dienstagnachmittag nach oben aus

07.10.25 16:09 Uhr
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE bricht am Dienstagnachmittag nach oben aus

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Bilfinger SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,2 Prozent auf 99,35 EUR nach oben.

Bilfinger SE
99,20 EUR 4,75 EUR 5,03%
Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,2 Prozent auf 99,35 EUR zu. Die Bilfinger SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 99,90 EUR. Mit einem Wert von 94,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 56.881 Bilfinger SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 99,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.10.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bilfinger SE-Aktie 0,55 Prozent zulegen. Am 25.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,80 EUR. Mit Abgaben von 57,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR an Bilfinger SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,70 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bilfinger SE-Aktie bei 98,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bilfinger SE am 14.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,35 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass Bilfinger SE im Jahr 2025 5,30 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Bilfinger SE

