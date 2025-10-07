Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Dienstagmittag gesucht

Blick auf Bilfinger SE-Kurs

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bilfinger SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,5 Prozent auf 97,80 EUR.

Die Bilfinger SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 3,5 Prozent im Plus bei 97,80 EUR. Im Tageshoch stieg die Bilfinger SE-Aktie bis auf 97,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 94,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 19.603 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 98,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.08.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,20 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 25.10.2024 Kursverluste bis auf 41,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 57,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,70 EUR, nach 2,40 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die Bilfinger SE-Aktie im Durchschnitt mit 98,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bilfinger SE am 14.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,28 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,35 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bilfinger SE einen Umsatz von 1,30 Mrd. EUR eingefahren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,30 EUR je Aktie belaufen.

