Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE zeigt sich am Vormittag gestärkt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Bilfinger SE. Die Bilfinger SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 95,35 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Bilfinger SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 95,35 EUR. In der Spitze legte die Bilfinger SE-Aktie bis auf 95,35 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 94,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.044 Bilfinger SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (98,00 EUR) erklomm das Papier am 13.08.2025. Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 2,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 25.10.2024 Kursverluste bis auf 41,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bilfinger SE-Aktie ist somit 56,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,70 EUR, nach 2,40 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 98,50 EUR je Bilfinger SE-Aktie aus.

Am 14.08.2025 hat Bilfinger SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,28 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bilfinger SE ein EPS von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,35 Mrd. EUR – ein Plus von 3,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bilfinger SE 1,30 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,30 EUR je Bilfinger SE-Aktie belaufen.

