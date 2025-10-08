DAX24.513 +0,5%Est505.626 +0,2%MSCI World4.332 ±0,0%Top 10 Crypto17,01 -0,4%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.731 +1,4%Euro1,1635 -0,2%Öl66,07 +0,5%Gold4.034 +1,3%
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE präsentiert sich am Mittwochmittag fester

08.10.25 12:08 Uhr
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bilfinger SE. Im XETRA-Handel gewannen die Bilfinger SE-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Bilfinger SE-Papiere um 11:48 Uhr 0,3 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bilfinger SE-Aktie bisher bei 100,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 99,50 EUR. Von der Bilfinger SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.057 Stück gehandelt.

Bei 100,10 EUR erreichte der Titel am 08.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bilfinger SE-Aktie 0,65 Prozent zulegen. Bei 41,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 57,97 Prozent könnte die Bilfinger SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Bilfinger SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,40 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,70 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Bilfinger SE-Aktie wird bei 98,50 EUR angegeben.

Am 14.08.2025 äußerte sich Bilfinger SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,28 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bilfinger SE 1,29 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,35 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

In der Bilfinger SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,30 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie

