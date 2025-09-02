Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittwochvormittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Bilfinger SE zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Bilfinger SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 87,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bilfinger SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,5 Prozent auf 87,20 EUR. Der Kurs der Bilfinger SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 88,05 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 87,10 EUR. Der Tagesumsatz der Bilfinger SE-Aktie belief sich zuletzt auf 7.223 Aktien.

Am 13.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 98,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bilfinger SE-Aktie derzeit noch 12,39 Prozent Luft nach oben. Bei 41,80 EUR fiel das Papier am 25.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 52,06 Prozent.

Für Bilfinger SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,70 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 98,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Bilfinger SE am 14.08.2025 vor. Das EPS lag bei 1,28 EUR. Im letzten Jahr hatte Bilfinger SE einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,35 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass Bilfinger SE im Jahr 2025 5,30 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

