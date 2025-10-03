Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Freitagnachmittag mit Verlusten

Kurs der Bilfinger SE

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Bilfinger SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 95,30 EUR.

Der Bilfinger SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:45 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 95,30 EUR. Die Bilfinger SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 94,70 EUR nach. Bei 96,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 31.884 Bilfinger SE-Aktien gehandelt.

Am 13.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 98,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bilfinger SE-Aktie. Bei einem Wert von 41,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bilfinger SE-Aktie 127,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Bilfinger SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,70 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 98,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bilfinger SE am 14.08.2025. Es stand ein EPS von 1,28 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bilfinger SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bilfinger SE mit einem Umsatz von insgesamt 1,35 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,74 Prozent gesteigert.

In der Bilfinger SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,30 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

