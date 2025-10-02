DAX24.389 +1,1%Est505.643 +1,1%MSCI World4.317 -0,1%Top 10 Crypto16,39 +0,5%Nas22.774 +0,1%Bitcoin101.685 +0,8%Euro1,1695 -0,3%Öl64,53 -1,4%Gold3.832 -0,9%
Heute im Fokus
DAX nähert sich Rekord -- US-Börsen uneins -- Tesla meldet Rekord-Auslieferungen in Q3 -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Rüstungsaktien, Wolfspeed im Fokus
Top News
Geschätztes Vermögen von CEO der Tesla-Aktie Musk erreicht wichtige Milliarden-Marke Geschätztes Vermögen von CEO der Tesla-Aktie Musk erreicht wichtige Milliarden-Marke
BioNTech-Aktie gefragt: Zweiter "AI Day" in London - Pfizer-Deal treibt an BioNTech-Aktie gefragt: Zweiter "AI Day" in London - Pfizer-Deal treibt an
Bilfinger SE im Fokus

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Donnerstagnachmittag gesucht

02.10.25 16:10 Uhr
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Donnerstagnachmittag gesucht

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bilfinger SE. Zuletzt sprang die Bilfinger SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 95,30 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bilfinger SE
95,60 EUR 2,70 EUR 2,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 95,30 EUR zu. Kurzfristig markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 96,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 93,35 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 29.092 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.08.2025 auf bis zu 98,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bilfinger SE-Aktie somit 2,76 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 41,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2024). Mit Abgaben von 56,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Bilfinger SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,70 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bilfinger SE 2,40 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 98,50 EUR.

Am 14.08.2025 hat Bilfinger SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,28 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bilfinger SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bilfinger SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,35 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,30 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

In der Bilfinger SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,30 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bilfinger SE

