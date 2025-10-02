Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Donnerstagnachmittag gesucht

Bilfinger SE im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bilfinger SE. Zuletzt sprang die Bilfinger SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 95,30 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 95,30 EUR zu. Kurzfristig markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 96,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 93,35 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 29.092 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.08.2025 auf bis zu 98,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bilfinger SE-Aktie somit 2,76 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 41,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2024). Mit Abgaben von 56,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Bilfinger SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,70 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bilfinger SE 2,40 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 98,50 EUR.

Am 14.08.2025 hat Bilfinger SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,28 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bilfinger SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bilfinger SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,35 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,30 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

In der Bilfinger SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,30 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie

MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bilfinger SE von vor einem Jahr verdient

MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bilfinger SE von vor 10 Jahren abgeworfen

MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor 5 Jahren abgeworfen