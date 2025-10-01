DAX23.992 +0,5%Est505.551 +0,4%MSCI World4.308 ±0,0%Top 10 Crypto16,05 +1,2%Nas22.660 +0,3%Bitcoin99.221 +2,1%Euro1,1736 ±-0,0%Öl65,80 -1,9%Gold3.880 +0,6%
Aktienentwicklung

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE tendiert am Mittwochmittag auf rotem Terrain

01.10.25 12:06 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Bilfinger SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 92,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bilfinger SE
92,40 EUR -0,90 EUR -0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 11:41 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 92,40 EUR. Die Bilfinger SE-Aktie sank bis auf 91,15 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 93,25 EUR. Bisher wurden heute 11.738 Bilfinger SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.08.2025 bei 98,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bilfinger SE-Aktie mit einem Kursplus von 6,06 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 41,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Bilfinger SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,70 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 98,50 EUR.

Am 14.08.2025 legte Bilfinger SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,35 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,30 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Experten taxieren den Bilfinger SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,30 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie

Bildquellen: Bilfinger SE

Nachrichten zu Bilfinger SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Bilfinger SE

DatumRatingAnalyst
18.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
15.08.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
30.07.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.08.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
30.07.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
28.05.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
23.05.2025Bilfinger SE BuyUBS AG
15.05.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
14.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
25.07.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
11.05.2023Bilfinger SE NeutralUBS AG
28.04.2023Bilfinger SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2018Bilfinger SE SellUBS AG
06.06.2018Bilfinger SE SellUBS AG
15.05.2018Bilfinger SE SellUBS AG
03.05.2018Bilfinger SE SellUBS AG
16.11.2017Bilfinger SE SellS&P Capital IQ

