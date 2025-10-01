Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE tendiert am Mittwochmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Bilfinger SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 92,40 EUR.
Die Aktie verlor um 11:41 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 92,40 EUR. Die Bilfinger SE-Aktie sank bis auf 91,15 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 93,25 EUR. Bisher wurden heute 11.738 Bilfinger SE-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.08.2025 bei 98,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bilfinger SE-Aktie mit einem Kursplus von 6,06 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 41,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten Bilfinger SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,70 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 98,50 EUR.
Am 14.08.2025 legte Bilfinger SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,35 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,30 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Experten taxieren den Bilfinger SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,30 EUR je Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|15.08.2025
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|30.07.2025
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.2025
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|15.08.2025
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.2025
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.2025
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|23.05.2025
|Bilfinger SE Buy
|UBS AG
|15.05.2025
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|18.08.2025
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|14.08.2025
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|25.07.2025
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|11.05.2023
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|28.04.2023
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|14.08.2018
|Bilfinger SE Sell
|UBS AG
|06.06.2018
|Bilfinger SE Sell
|UBS AG
|15.05.2018
|Bilfinger SE Sell
|UBS AG
|03.05.2018
|Bilfinger SE Sell
|UBS AG
|16.11.2017
|Bilfinger SE Sell
|S&P Capital IQ
