Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE zieht am Dienstagnachmittag an

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Bilfinger SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 92,90 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die Bilfinger SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 92,90 EUR nach oben. Die Bilfinger SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 93,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 92,20 EUR. Zuletzt wechselten 13.948 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.

Am 13.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 98,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 5,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 25.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 41,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 122,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Bilfinger SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,70 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 98,50 EUR.

Am 14.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,28 EUR gegenüber 1,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Bilfinger SE 1,35 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,30 EUR je Bilfinger SE-Aktie.

