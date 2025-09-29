Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE tendiert am Dienstagvormittag schwächer

So entwickelt sich Bilfinger SE

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bilfinger SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 92,40 EUR nach.

Die Bilfinger SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,1 Prozent auf 92,40 EUR nach. In der Spitze fiel die Bilfinger SE-Aktie bis auf 92,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 92,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.178 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (98,00 EUR) erklomm das Papier am 13.08.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bilfinger SE-Aktie somit 5,71 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,80 EUR. Dieser Wert wurde am 25.10.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bilfinger SE-Aktie.

Nach 2,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,70 EUR je Bilfinger SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 98,50 EUR je Bilfinger SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bilfinger SE am 14.08.2025. Das EPS lag bei 1,28 EUR. Im letzten Jahr hatte Bilfinger SE einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Bilfinger SE im vergangenen Quartal 1,35 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bilfinger SE 1,30 Mrd. EUR umsetzen können.

Den erwarteten Gewinn je Bilfinger SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,30 EUR fest.

