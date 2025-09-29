DAX23.758 +0,1%ESt505.505 ±-0,0%Top 10 Crypto15,53 -2,4%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.211 -1,3%Euro1,1746 +0,2%Öl67,29 -0,5%Gold3.806 -0,7%
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE gewinnt am Mittag an Boden

30.09.25 12:06 Uhr
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE gewinnt am Mittag an Boden

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Bilfinger SE. Zuletzt ging es für das Bilfinger SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 92,85 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bilfinger SE
92,30 EUR -0,85 EUR -0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Bilfinger SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 92,85 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bilfinger SE-Aktie bisher bei 93,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 92,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7.803 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.08.2025 auf bis zu 98,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bilfinger SE-Aktie mit einem Kursplus von 5,55 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.10.2024 bei 41,80 EUR. Mit einem Kursverlust von 54,98 Prozent würde die Bilfinger SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Bilfinger SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,70 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 98,50 EUR an.

Am 14.08.2025 äußerte sich Bilfinger SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,28 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bilfinger SE 1,29 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,35 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,30 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie

