Aktie im Blick

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Freitagvormittag gesucht

03.10.25 09:27 Uhr
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Freitagvormittag gesucht

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Bilfinger SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 96,35 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bilfinger SE
95,70 EUR -0,40 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bilfinger SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 96,35 EUR. Die Bilfinger SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 96,65 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 96,45 EUR. Von der Bilfinger SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.031 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (98,00 EUR) erklomm das Papier am 13.08.2025. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 1,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 25.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bilfinger SE-Aktie 56,62 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,70 EUR. Im Vorjahr hatte Bilfinger SE 2,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 98,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bilfinger SE am 14.08.2025. Das EPS wurde auf 1,28 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,35 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,30 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bilfinger SE ein EPS in Höhe von 5,30 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen