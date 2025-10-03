Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittag mit roter Tendenz

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bilfinger SE. Der Bilfinger SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 95,35 EUR.

Die Bilfinger SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr um 0,4 Prozent auf 95,35 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Bilfinger SE-Aktie bis auf 94,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 96,45 EUR. Bisher wurden heute 15.005 Bilfinger SE-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (98,00 EUR) erklomm das Papier am 13.08.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bilfinger SE-Aktie somit 2,70 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.10.2024 bei 41,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bilfinger SE-Aktie mit einem Verlust von 56,16 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR an Bilfinger SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,70 EUR. Analysten bewerten die Bilfinger SE-Aktie im Durchschnitt mit 98,50 EUR.

Bilfinger SE ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,74 Prozent auf 1,35 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass Bilfinger SE im Jahr 2025 5,30 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

