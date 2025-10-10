DAX24.555 -0,2%Est505.620 -0,1%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,82 +1,7%Nas23.025 -0,1%Bitcoin105.010 -0,2%Euro1,1572 ±0,0%Öl64,41 -1,3%Gold3.995 +0,5%
Notierung im Fokus

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Freitagmittag in Rot

10.10.25 12:05 Uhr
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Freitagmittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bilfinger SE. Das Papier von Bilfinger SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,7 Prozent auf 101,60 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bilfinger SE
101,90 EUR -2,00 EUR -1,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 101,60 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bilfinger SE-Aktie bisher bei 101,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 103,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bilfinger SE-Aktien beläuft sich auf 17.581 Stück.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 104,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 2,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.10.2024 bei 41,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 58,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Bilfinger SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,40 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,70 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bilfinger SE-Aktie bei 98,50 EUR.

Am 14.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,28 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bilfinger SE 1,29 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,35 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,30 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bilfinger SE-Gewinn in Höhe von 5,30 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie

Bildquellen: Bilfinger SE

