Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE fällt am Donnerstagvormittag

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bilfinger SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 99,85 EUR ab.

Um 09:05 Uhr rutschte die Bilfinger SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 99,85 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Bilfinger SE-Aktie bei 99,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 100,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.429 Bilfinger SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 100,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 0,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 25.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,80 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 58,14 Prozent.

Bilfinger SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,40 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,70 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 98,50 EUR je Bilfinger SE-Aktie an.

Am 14.08.2025 legte Bilfinger SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bilfinger SE mit einem Umsatz von insgesamt 1,35 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,74 Prozent gesteigert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,30 EUR je Bilfinger SE-Aktie.

