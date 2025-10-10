Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Freitagnachmittag leichter

So bewegt sich Bilfinger SE

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bilfinger SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,1 Prozent auf 101,20 EUR ab.

Um 15:49 Uhr fiel die Bilfinger SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,1 Prozent auf 101,20 EUR ab. Die Bilfinger SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 100,00 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 103,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 33.055 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 104,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bilfinger SE-Aktie derzeit noch 3,16 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,80 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 142,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,70 EUR, nach 2,40 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Bilfinger SE-Aktie wird bei 98,50 EUR angegeben.

Bilfinger SE gewährte am 14.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,28 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bilfinger SE 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 1,35 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,30 Mrd. EUR umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,30 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

