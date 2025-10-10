Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bilfinger SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 102,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bilfinger SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 1,5 Prozent auf 102,80 EUR. Der Kurs der Bilfinger SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 102,80 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 103,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 5.151 Bilfinger SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 104,40 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Bilfinger SE-Aktie ist somit 1,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 25.10.2024 Kursverluste bis auf 41,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 145,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,70 EUR. Im Vorjahr erhielten Bilfinger SE-Aktionäre 2,40 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 98,50 EUR für die Bilfinger SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bilfinger SE am 14.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,28 EUR gegenüber 1,29 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,35 Mrd. EUR – ein Plus von 3,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bilfinger SE 1,30 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

In der Bilfinger SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,30 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

