Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bilfinger SE. Zuletzt stieg die Bilfinger SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,3 Prozent auf 96,90 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Bilfinger SE-Papiere um 15:52 Uhr 3,3 Prozent. Die Bilfinger SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 98,35 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 95,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 31.504 Bilfinger SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 104,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bilfinger SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,80 EUR am 25.10.2024. Der aktuelle Kurs der Bilfinger SE-Aktie ist somit 56,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Bilfinger SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,70 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 98,50 EUR an.

Bilfinger SE ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,28 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bilfinger SE 1,29 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,35 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bilfinger SE-Gewinn in Höhe von 5,30 EUR je Aktie aus.

