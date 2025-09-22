Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 96,75 EUR.

Die Bilfinger SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 0,2 Prozent auf 96,75 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Bilfinger SE-Aktie bis auf 96,75 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 97,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.502 Bilfinger SE-Aktien.

Am 13.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 98,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 41,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2024). Mit einem Kursverlust von 56,80 Prozent würde die Bilfinger SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Bilfinger SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,70 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bilfinger SE 2,40 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 98,50 EUR je Bilfinger SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bilfinger SE am 14.08.2025. Das EPS wurde auf 1,28 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent auf 1,35 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,30 EUR je Bilfinger SE-Aktie.

