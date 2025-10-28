Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE tendiert am Dienstagmittag südwärts

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Bilfinger SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 97,00 EUR.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 97,00 EUR. In der Spitze fiel die Bilfinger SE-Aktie bis auf 96,45 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 99,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14.899 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (104,40 EUR) erklomm das Papier am 09.10.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.11.2024 bei 42,55 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bilfinger SE-Aktie derzeit noch 56,13 Prozent Luft nach unten.

Bilfinger SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,40 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,70 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 98,50 EUR.

Bilfinger SE ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bilfinger SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,35 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,30 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Den erwarteten Gewinn je Bilfinger SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,29 EUR fest.

