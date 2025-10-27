Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE zeigt sich am Mittag gestärkt

Kurs der Bilfinger SE

Die Aktie von Bilfinger SE zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Bilfinger SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 99,30 EUR.

Um 11:46 Uhr sprang die Bilfinger SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 99,30 EUR zu. Bei 100,20 EUR markierte die Bilfinger SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 98,65 EUR. Bisher wurden via XETRA 35.497 Bilfinger SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (104,40 EUR) erklomm das Papier am 09.10.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bilfinger SE-Aktie somit 4,89 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 42,55 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.11.2024). Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 133,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,40 EUR an Bilfinger SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,70 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 98,50 EUR.

Am 14.08.2025 äußerte sich Bilfinger SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,28 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Bilfinger SE mit einem Umsatz von insgesamt 1,35 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,74 Prozent gesteigert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bilfinger SE-Aktie in Höhe von 5,29 EUR im Jahr 2025 aus.

