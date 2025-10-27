DAX24.294 +0,2%Est505.709 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,70 +5,5%Nas23.578 +1,6%Bitcoin99.045 +0,6%Euro1,1636 +0,1%Öl65,93 +0,4%Gold3.991 -2,2%
Heute im Fokus
Fortschritte im Handelsstreit: DAX zurückhaltend -- Wall Street mit neuen Rekorden -- Gewinn von Porsche bricht ein -- Tesla, EVOTEC, thyssenkrupp, Gerresheimer, Nordex, Beyond Meat, Gold im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Analyst bullish für Amazon-Aktie: "Must Add" vor den Quartalszahlen Analyst bullish für Amazon-Aktie: "Must Add" vor den Quartalszahlen
Bilfinger SE im Fokus

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Montagnachmittag im Aufwind

27.10.25 16:08 Uhr
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Montagnachmittag im Aufwind

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Bilfinger SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 98,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bilfinger SE
99,50 EUR 2,20 EUR 2,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Bilfinger SE konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 98,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 100,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 98,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 56.566 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 104,40 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bilfinger SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.11.2024 bei 42,55 EUR. Der aktuelle Kurs der Bilfinger SE-Aktie ist somit 56,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Bilfinger SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,70 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bilfinger SE-Aktie bei 98,50 EUR.

Am 14.08.2025 hat Bilfinger SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bilfinger SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,35 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,30 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,29 EUR je Aktie in den Bilfinger SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie

Nachrichten zu Bilfinger SE

DatumMeistgelesen
