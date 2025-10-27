Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Montagnachmittag im Aufwind

Bilfinger SE im Fokus

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Bilfinger SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 98,00 EUR.

Das Papier von Bilfinger SE konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 98,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 100,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 98,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 56.566 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 104,40 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bilfinger SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.11.2024 bei 42,55 EUR. Der aktuelle Kurs der Bilfinger SE-Aktie ist somit 56,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Bilfinger SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,70 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bilfinger SE-Aktie bei 98,50 EUR.

Am 14.08.2025 hat Bilfinger SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bilfinger SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,35 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,30 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,29 EUR je Aktie in den Bilfinger SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie

Bilfinger: Bringt Q3 neue Impulse?

MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bilfinger SE-Investment von vor 10 Jahren verdient

MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor 5 Jahren eingefahren