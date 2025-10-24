Bilfinger SE Aktie News: Anleger greifen bei Bilfinger SE am Freitagnachmittag zu

Notierung im Blick

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Bilfinger SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Plus bei 97,10 EUR.

Das Papier von Bilfinger SE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 97,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 97,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 96,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 18.284 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 104,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bilfinger SE-Aktie 7,52 Prozent zulegen. Am 25.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 56,95 Prozent könnte die Bilfinger SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 2,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,70 EUR je Bilfinger SE-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 98,50 EUR.

Am 14.08.2025 hat Bilfinger SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,28 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bilfinger SE 1,29 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 1,35 Mrd. EUR gegenüber 1,30 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Den erwarteten Gewinn je Bilfinger SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,29 EUR fest.

