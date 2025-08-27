Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

Kursverlauf

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Bilfinger SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 89,30 EUR.

Die Bilfinger SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 89,30 EUR. Die Bilfinger SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 89,30 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 88,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.076 Bilfinger SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 98,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bilfinger SE-Aktie derzeit noch 9,74 Prozent Luft nach oben. Am 25.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 41,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bilfinger SE-Aktie mit einem Verlust von 53,19 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 2,40 EUR an Bilfinger SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,70 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Bilfinger SE-Aktie wird bei 98,50 EUR angegeben.

Am 14.08.2025 hat Bilfinger SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,28 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,35 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,30 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Experten taxieren den Bilfinger SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,29 EUR je Aktie.

