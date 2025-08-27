Bilfinger SE Aktie News: Anleger schicken Bilfinger SE am Nachmittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bilfinger SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 88,45 EUR ab.

Die Bilfinger SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:49 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 88,45 EUR. Bei 88,20 EUR markierte die Bilfinger SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 88,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 38.852 Bilfinger SE-Aktien gehandelt.

Bei 98,00 EUR erreichte der Titel am 13.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 10,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,80 EUR. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 111,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Bilfinger SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,70 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 98,50 EUR.

Am 14.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,28 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bilfinger SE ein EPS von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bilfinger SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,35 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

In der Bilfinger SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,29 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

