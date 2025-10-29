Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Bilfinger SE. Das Papier von Bilfinger SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,0 Prozent auf 96,00 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bilfinger SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 2,0 Prozent auf 96,00 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bilfinger SE-Aktie bisher bei 96,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 97,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bilfinger SE-Aktien beläuft sich auf 34.862 Stück.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 104,40 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bilfinger SE-Aktie mit einem Kursplus von 8,75 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,55 EUR. Dieser Wert wurde am 28.11.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 55,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bilfinger SE-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Bilfinger SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,70 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 98,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bilfinger SE am 14.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bilfinger SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,35 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,30 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Experten taxieren den Bilfinger SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,28 EUR je Aktie.

