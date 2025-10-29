DAX24.267 -0,1%Est505.720 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,41 +2,7%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.209 +0,3%Euro1,1631 -0,2%Öl64,23 -0,4%Gold4.017 +2,0%
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Börsen in Fernost schließen fest -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- NVIDIA, Redcare, adidas, RWE im Fokus
Blick auf Aktienkurs

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Vormittag mit Abschlägen

29.10.25 09:22 Uhr
29.10.25 09:22 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Bilfinger SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 97,75 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bilfinger SE
97,80 EUR 0,30 EUR 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bilfinger SE-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 97,75 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bilfinger SE-Aktie bisher bei 97,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 97,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.268 Bilfinger SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 104,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 6,80 Prozent Plus fehlen der Bilfinger SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,55 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 129,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Bilfinger SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,70 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 98,50 EUR je Bilfinger SE-Aktie an.

Bilfinger SE ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,28 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,35 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bilfinger SE einen Umsatz von 1,30 Mrd. EUR eingefahren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bilfinger SE ein EPS in Höhe von 5,28 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

